Эффект будет разрушительным: россияне готовы применить ИИ для вмешательства в выборы на Западе

Страна-агрессор готова нанести новый удар в киберпространстве

Россия будет использовать искусственный интеллект для того, чтобы совершать кибератаки и вмешиваться в выборы на Западе. В первую очередь это касается США и Великобритании.

Как рассказал в интервью The Times секретарь СНБО Алексей Данилов, шпионы Москвы получили в свои руки инструмент, работающий на ИИ, который будет использован для вмешательства в избирательный процесс.

При этом он отметил, что масштабы этого будут значительно большим нежели все предыдущие попытки россиян нарушить естественный ход народного волеизъявления.

"Искусственный интеллект — это огромный шаг вперед для России, и он увеличивает эффект (их вмешательства, — ред.) в геометрической прогрессии", — сказал Данилов.

По его словам, россияне создали отдельное подразделение для каждой страны Европы, которой предстоит проводить выборы в ближайшем будущем. Эти подразделения будут сеять раскол в обществах и влиять на общественное мнение в интересах Кремля.

Как сообщалось ранее, украинская разведка предупредила, что Россия тратит на проведение информационных атак примерно столько же, сколько на обычную войну. При этом только на раскачивание украинского общества через соцсети страна-агрессор выделила 1,5 миллиарда долларов, что делает эту операцию наиболее масштабной в российской истории.