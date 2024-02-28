Укр

За Путиным следят через смартфоны свиты? Что узнали СМИ и как отреагировали в Кремле

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Владимир Путин стал объектом слежки
Владимир Путин стал объектом слежки. Фото Коллаж

Под наблюдением были смартфоны водителей, сотрудников службы безопасности, советников и другого вспомогательного персонала

Передвижение российского президента Владимира Путина пыталась отслеживать американская фирма PlanetRisk, наблюдение велось через смартфоны окружения диктатора. В Кремле заявили, что не осведомлены об этом, но "делают все необходимое".

О слежке за передвижениями Путина сообщило издание Wired. Оно ссылается на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау.

По его данным, в 2016 году компания разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Wired пишет, что отслеживаемые с помощью Locomotive устройства принадлежали не самому Путину, а его окружению.

"Как полагала (команда PlanetRisk, — ред.), устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу", — сказано в статье.

Таким образом компания "знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении". Locomotive был впоследствии переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами, отмечает Wired.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с информацией Wired о попытках американских спецслужб следить за Путиным через смартфоны его окружения. Он добавил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы Кремля.

Как сообщал "Телеграф", 29-летняя художница Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии создала оригинальный портрет Путина. Лицо главы Кремля на рисунке состоит из около 40 тысяч маленьких пенисов.

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#США #Владимир Путин #Слежка