Зеленский назвал слабое место Путина "номер один": подробности

Украинский лидер расставил акценты

Российский диктатор Владимир Путин существенно ослабнет, если Запад передаст Украине замороженные активы РФ. Деньги являются слабым местом хозяина Кремля, поэтому он изо всех сил старается обеспечить их безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом во время пресс-конференции 25 февраля по окончанию форума "Украина. Год 2024". Он подчеркнул, что важно сделать Путина бедным, и тогда он захочет со всеми договариваться.

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Зеленский назвал слабое место Путина

"Заявления об их [российской] политической изоляции в мире, о санкциях против них. Все это знаете о чем? О том, чтобы сделать Путина бедным. Для него деньги ― номер один. Если вы слышите его месседжи, ― все вокруг денег. И он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов за границей…Я считаю, что это его слабое место", ― сказал президент Украины.

Зеленский уверен, что если все партнеры передадут Украине замороженные российские активы, то это сильно ослабит Путина. Он будет пытаться найти выход и "всем звонить". И тогда российский диктатор будет искать способ закончить войну.

Сейчас Путин не способен защитить бизнес. В том числе и олигархов, которые находятся при нем, считает Зеленский.

Отметим, что на пресс-конференции украинский лидер ответил на вопрос, станет ли он говорить с Путиным, если тот позвонит. Сначала Зеленский пошутил. Однако потом он серьезно ответил на вопрос.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ответил президент насчет собственной "нелегитимности" с мая текущего года. Зеленский рассказал, кто и зачем продвигает этот нарратив.