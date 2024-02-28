За Путіним стежать через смартфони оточення? Що дізналися ЗМІ та як відреагували у Кремлі

Під наглядом були смартфони водіїв, співробітників служби безпеки, радників та іншого допоміжного персоналу

Пересування російського президента Володимира Путіна намагалася відслідковувати американська фірма PlanetRisk, спостереження велося через смартфони оточення диктатора. У Кремлі заявили, що не знають про це, але "роблять все необхідне".

Про стеження за пересуваннями Путіна повідомило видання Wired. Він посилається на книгу колишнього журналіста Wall Street Journal Байрона Тау.

За його даними, у 2016 році компанія розробила технологію під назвою Locomotive для відстеження смартфонів із використанням комерційних даних. Wired пише, що пристрої, що відстежуються за допомогою Locomotive, належали не самому Путіну, а його оточенню.

"Як вважала (команда PlanetRisk, — ред.), пристрої належали водіям, співробітникам служби безпеки, політичним радникам та іншому допоміжному персоналу", — йдеться у статті.

Таким чином компанія "знала, куди прямує Путін і хто перебуває в його оточенні". Locomotive був згодом перейменований на VISR і почав використовуватися американською розвідувальною спільнотою та спецслужбами, зазначає Wired.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не знайомі з інформацією Wired про спроби американських спецслужб стежити за Путіним через смартфони його оточення. Він додав, що російські спецслужби роблять все необхідне для забезпечення безпеки глави Кремля.

Як повідомляв "Телеграф", 29-річна художниця Йоханна Мартінсен Брюгфьєльд із Норвегії створила оригінальний портрет Путіна. Обличчя глави Кремля на малюнку складається із близько 40 тисяч маленьких пенісів.