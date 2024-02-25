"Могу разочаровать": Буданов назвал причину смерти Навального

Такую же причину назвали и российские власти

Российский политик Алексей Навальный умер естественной смертью. Причиной стал отрыв тромба.

Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, информация об этом подтверждается.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть. — Ред.)", — сказал Буданов.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии. По предварительной версии, причиной стал оторвавшийся тромб. После вскрытия тела матери сказали, что оппозиционер умер из-за "синдрома внезапной смерти". Как сообщила "Медуза", такой диагноз записывают в документах, если узнать истинную причину не удалось.

Многие мировые политики обвинили в смерти Навального Кремль. Жена оппозиционера, Юлия Навальная, заявила о том, что продолжит дело мужчины.