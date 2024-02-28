Навальна виступила перед Європарламентом і "проїхалася" Путіном: головне з промови

Потрібні інші підходи, санкції та резолюції вже не працюють

Юлія Навальна закликала депутатів Європейського парламенту до боротьби із президентом Росії Володимиром Путіним. Виступаючи у Страсбурзі, вона назвала російського диктатора "главарем організованого злочинного угруповання".

Повний текст її промови опублікувало видання Meduza. Вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального наголосила, що для боротьби з Путіним потрібно застосовувати новаторські підходи, оскільки санкції та резолюції вже не працюють.

Це підтверджується досвідом війни Росії проти України та заходів, які застосовувалися проти російського режиму. Для протистояння Путіну світ задіяв зброю, гроші та санкції, але нічого не працює, а публічне вбивство Навального показало, що з Путіним не можна вести переговори.

"У минулу суботу минуло два роки, як Путін почав повномасштабну воїну проти України. Віроломну і підлу війну. Весь світ кинувся допомагати Україні. Але два роки минуло. Багато втоми, багато крові, багато розчарування, а Путін нікуди не подівся. Всі кошти вже задіяли: зброя, гроші, санкції... Нічого не працює... І сталося найстрашніше: всі почали звикати до війни. Тут і там почали говорити: "Ну все одно нам доведеться домовлятися з Путіним". А потім Путін убив мого чоловіка, Олексія Навального. За його наказом Олексія катували три роки: тримали надголодь у кам’яному мішку, по шматочку відрізали від нього зовнішній світ, позбавляли побачення, телефонних дзвінків, а потім навіть листів, а потім убили, навіть після цього вони знущалися з його матері.

З одного боку, публічне вбивство знову показало всім, що Путін здатний на все і що з ним не можна вести переговори. Але, з іншого боку, я також бачу, як усі шоковані”, – заявила Навальна.

Вона зазначила, що багатьом здається, що Путіна не можна перемогти. Але це не так, адже Олексій Навальний був винахідником та знаходив вихід.

"Вас не пускають у телевізор? Ви починаєте робити відео на YouTube так, що їх подивиться вся країна. Вас не пускають на вибори? Ви вигадуєте стратегію тактичного голосування, яка забере місця у правлячої партії. від яких Кремль панікував. Він був протилежністю всього нудного. Це відповідь на запитання", – сказала вона.

Звертаючись до депутатів Європейського парламенту, Юлія Навальна наголосила, що "якщо ви дійсно хочете перемогти Путіна, ви маєте стати новаторами".

Вона вважає, що неможливо нашкодити голові Кремля ще однією резолюцією чи ще одним пакетом санкцій, який нічим не відрізняється від попередніх.

"Неможливо перемогти його, думаючи про нього як про людину з принципами, яка має мораль і правила. Путін — ватажок організованого злочинного угруповання. Вам — і нам усім — потрібно боротися з кримінальним угрупуванням", – заявила Навальна.

Також вона закликала європейські країни не переслідувати росіян, які виступають проти війни, а працювати з ними.

"У цій боротьбі у вас є надійні союзники — це десятки мільйонів росіян, які проти війни, проти Путіна, проти зла, яке він несе. Ви не повинні їх переслідувати — навпаки, ви повинні працювати разом з ними. З нами", — резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Навального незадовго до смерті збиралися обміняти.