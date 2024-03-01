Ядерные угрозы Путина: Китай сделал новое категорическое заявление

Большая сила – большая ответственность?

В ответ на угрозы применения ядерного оружия от российского диктатора Владимира Путина Китай призвал все страны с ядерным потенциалом к более взвешенным действиям. Важно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность, ведь в ядерной войне победителей не будет.

Об этом на брифинге сказала представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, пишет Укринформ. Ядерные государства должны придерживаться концепции общей безопасности.

"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", — сказала Мао.

Также представитель МИД напомнил, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных государств выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не то, в какой возможны победители.

"Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны соблюдать концепцию совместной безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", — отметила Мао Нин.

Спикер добавила, что сегодняшнее положение дел обязывает стороны работать вместе, чтобы снизить напряженность и стратегические риски.

"Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации", — сказала она.

Отметим, что в конце февраля в Китае призвали страны с самыми крупными ядерными арсеналами заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми. Как вариант, они могли бы сделать соответствующие политические заявления.

Также министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "история рассудит все нюансы украинского кризиса", но самое главное — прекратить боевые действия.

Ранее "Телеграф" писал, что страны ЕС не остались в стороне от угроз Путина и указали на лживые утверждения президента РФ.