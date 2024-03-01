Нужно больше "ядерки": Пентагон опубликовал тревожный доклад

По данным Пентагона, к 2030 году Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Соединенные Штаты должны более активно взяться за модернизацию и расширение ядерной триады государства на фоне российской угрозы и усиления Китая. Сегодня США стоят перед проблемами, с которыми им еще не приходилось сталкиваться.

Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном прессслужбой американского министерства обороны. В частности, о необходимости усиления ядерной триады заявил генерал военно-воздушных сил США, командующий Стратегическим командованием Энтони Коттон.

"Важнейший сигнал, который я хочу донести сегодня, заключается в том, что силы под моим командованием готовы сдерживать наших противников и решительно реагировать, если сдерживание потерпит неудачу", – сказал он во время выступления перед сенаторами в профильном комитете.

Коттон подчеркнул, что сейчас США противостоят не одному ядерному СССР, а сразу двум странам: России, которая имеет советское ядерное наследие и Китаю, который усиливает свой ядерный и космический ударный арсенал. Кроме этих двух противников, есть и другие враждебные государства, обладающие ядерными амбициями.

"Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новые уровни сложности к нашим стратегическим расчетам… Хотя наши устаревшие системы продолжают подвергать риску потенциальных противников, абсолютно важно, чтобы мы продолжали ускорять модернизацию нашей ядерной триады", – отметил генерал.

По данным Пентагона, к 2030 году Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок. Космический флот разведывательных спутников Китая в 2024 году вырос до 359 единиц, что в три раза больше, чем в 2018 году. Российский террористический режим также работает над расширением и усилением ядерного, космического и противоспутникового арсенала.

Ядерная триада – это стратегические наступательные вооруженные силы ядерного сдерживания противника. Имеют три важные составляющие: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Как ранее писал "Телеграф", Россия добавила в копилку ядерных угроз еще и ядерное оружие из космоса, о чем свидетельствуют данные американской разведки. Так, США уже проинформировали Конгресс и союзников в Европу о потенциальной угрозе разветвленной спутниковой сети Америки. Речь идет о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, вероятно с целью атаки спутников. На Западе такая перспектива была воспринята очень серьезно.

США следит за новым противоспутниковым оружием России. По данным Белого дома, это оружие все еще находится в стадии разработки и не может быть развернуто в космосе, несмотря на все желания российского террористического режима.