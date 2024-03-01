Россию официально выгнали еще из одной международной организации

Еще и наложили штраф за неуплату взносов

В пятницу, 1 марта, Россию официально исключили из Дунайской комиссии. Эта старейшая международная организация регулирует судоходство по Дунаю.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X). По его словам, у России было время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации.

"Однако агрессору не хватило мужества сделать это. Как следствие, с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции", — пояснил министр.

По его словам, впервые в своей истории Дунайская комиссия наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", – написал глава МИД.

Напомним, что в декабре 2023 года Дунайская комиссия на 100 юбилейной сессии решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией, на основе которой она функционирует. Это произошло во время первого председательства Украины.

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