Росію офіційно вигнали ще з однієї міжнародної організації

Ще й наклали штраф за несплату внесків

У п’ятницю, 1 березня, Росію офіційно виключили з Дунайської комісії. Ця найстаріша міжнародна організація регулює судноплавство Дунаєм.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter (X). За його словами, Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації.

"Однак агресору не вистачило мужності зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією", – пояснив міністр.

За його словами, вперше у своїй історії Дунайська комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

"Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", – написав голова МЗС.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Дунайська комісія на 100-й ювілейній сесії вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією, на основі якої вона функціонує. Це відбулось під час першого головування України.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог назвав дві речі, які зміняться для росіян після "переобрання" диктатора РФ Володимира Путіна.