С Путиным связан глобальный страх: политолог объяснил, чего ужасно боятся россияне

Они переживают, что глава Кремля умрет

У россиян есть глобальный страх. Он связан с их президентом Владимиром Путиным. Жители страны-агрессора больше всего боятся возраста главы Кремля.

Об этом заявил украинский журналист и политолог Вадим Денисенко в интервью Укринформу. По его словам, это просто экзистенциальный страх среднестатистического россиянина на сегодняшний день.

"Это его возраст, как бы это ни странно звучало. 71 год — это прежде всего время, когда большинство россиян умирает, и они помнят, что при всей хорошей медицине Брежнев умер в 73 года. И они начинают чувствовать, что и пути смертны... Рядовой россиянин говорит: мы за Путина, да он живет, дай Бог ему здоровье, но пусть бы он нам сказал, кто будет преемником, потому что мы же можем вернуться в 1990-е. И вот глобальный страх", — сказал он.

Политолог говорит, что россияне переживают за то, что когда умрет Путин, они снова окажутся в 1990-х.

"Реально, это то, чего они ужасно боятся. Как дети малы, они сами себе придумывают истории: что на самом деле преемник есть, но нам о нем еще не говорят, нам скажут позже. И им удалось доказать для массового потребителя в России, по меньшей мере, на ближайшие несколько месяцев, что Путин жив, здоров и когда в следующий раз кто-то скажет, что Путину стало плохо, все скажут: ха-ха-ха, на Валдае он уже лежит в холодильнике", — добавил эксперт.

Также он отметил, что россияне верят в двойников Путина.

"Они на полном серьезе считают, что политик такого уровня может иметь двойников, и ничего страшного в этом нет. То есть это то, что триггерит нас, и то, что в наших широтах считается чем-то смешным (для кого-то смешным), но около 35% россиян верят, что у него есть двойники, а 50% говорят: да ничего страшного, такой человек, как Путин, может иметь двойника, это нормально", — добавил Денисенко.

Ранее "Телеграф" писал, что президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. В декабре 2023 года в России также было принято решение о проведении выборов президента на территории временно оккупированных областей Украины, которые оккупанты считают своими территориями.