Швеция официально вступила в НАТО: сколько стран теперь в страшном для Путина альянсе

Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на 11 марта

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу. Страна станет 32-м членом Альянса.

Об этом говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что наличие Швеции в качестве союзника по НАТО сделает Соединенные Штаты и других членов Альянса еще более защищенными.

"Швеция официально присоединяется к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Швеция — сильная демократия с высоко боеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира", — говорится в сообщении

Также в Белом доме отметили, что НАТО является самым мощным оборонительным альянсом в мировой истории, и сегодня он также важен для обеспечения безопасности, как и 75 лет назад, когда Альянс был основан на обломках Второй мировой войны.

Как известно, Россия считает НАТО одной из главных угроз. Расширение Альянса на восток российская пропаганда называет одной из причин вторжения в Украину.

Напомним, свою заявку Швеция подала вместе с Финляндией спустя пару месяцев после начала российского вторжения в Украину. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.