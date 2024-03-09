"Путин должен бояться": глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о войсках НАТО в Украине

Политическая верхушка Польши не пришла к единому мнению о войсках НАТО в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину. Он подчеркнул, что это идея не является такой уж и "немыслимой".

Об этом сообщает польское МИД в Twitter. Радослав Сикорский добавил, что таким образом Европа хочет устрашить Путина.

"Присутствие сил НАТО в Украине неизбежно. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что речь идет о том, что бы Путин боялся, а не мы боялись Путина", — написал Сикорский.

Стоит отметить, что позиция главы польского МИД кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. После заявлений Макрона о войсках НАТО в Украине они заявили, что Польша не рассматривает ввод своих солдат на украинскую территорию. А президент Польши Анджей Дуда добавил, что этот вопрос вызвал споры среди членов Альянса и единого мнения на этот счет нет.

"Мы считаем, что гораздо лучше передать Украине технику, чтобы она могла самостоятельно обороняться", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, что 27 февраля 2024 года Эммануэль Макрон заявил о том, что войска НАТО могут зайти в Украину, чтобы усилить украинскую армию в борьбе с Россией. Это могут быть не боевые подразделения, а, например спецназ или разведка. Также во Франции рассматривают ввод подразделений своей армии в обход НАТО. По словам политиков, французские военные хотят защитить границы Украины и усилить ее ПВО.

Заявление Макрона вызвало резонанс среди мировых политиков. Его идею поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она считает, что западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности предоставления помощи.

Также с предложением отправить небоевые войска в Украину выступил президент Чехии Петр Павел. Он призвал партнеров расширить формы помощи Украине, в том числе и за счет отправки войск НАТО для "небоевого взаимодействия".

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит в Украину ни одного вооруженного солдата. Немецкий канцлер также заявил, что Германия не будет принимать непосредственное участие в войне между Украиной и Россией. Позже глава Минобороны Германии Борис Писториус согласился с позицией Шольца и добавил, что у Берлина нет возможности отправить своих солдат в Украину.

В легендарной 3-й штурмовой бригаде тоже прокомментировали ввод войск НАТО в Украину. Бойцы назвали это хорошей идеей, но маловероятной. К тому же, присутствие западных военных в Украине помогло бы привлечь к выполнению заданий тех украинских бойцов, которые находятся на вторичных направлениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Пентагона заговорил о вводе войск НАТО в Украину. Ллойд Остин назвал условия, при которых это может произойти. В Кремле же заявили в ответ, что такие действия США и союзников только обострят конфликт в Украине.