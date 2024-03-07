"Нет выборам без выбора": россияне продолжают слать послания Путину и обещают выйти на митинг

В России и на захваченных территориях растут антипутинские настроения

В России и на оккупированных территориях Украины продолжают оставлять антипутинские послания на стенах, заборах и других поверхностях в общественных местах. Более того, в сам день президентских выборов 17 марта люди обещают выйти на митинги.

Видео с антипутинскими надписями публикуют в сети. Жители РФ и аннексированных территорий все больше недовольны Владимиром Путиным и его действиями.

На заборах, стенах, столбах оставляют надписи "ПТН ПНХ", "Нет войне", "Выборы украли", "Нет выборам без выбора", "Выборы не действительны, Путин — х***о" и другие. А 3 марта стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт протестной акции "Полдень против Путина", которую предлагали провести в день выборов президента России.

Организатором акции оказались бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Он призывал людей прийти на выборы, но голосовать за любого другого кандидата, только не за Путина, чтобы не дать ему пойти на пятый срок. Эту акцию протеста также поддерживал убитый узник Кремля оппозиционер Алексей Навальный.

Стоит отметить, что любые акции протеста в России жестко пресекаются. Правоохранители избивают дубинками не только мужчин разного возраста, но женщин и даже детей. Против митингующих применяют слезоточивый газ, водометы, а кого удалось поймать — избивают и увозят в отделения полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский сериал "Слово пацана" оказался частью предвыборной кампании Путина. Еще год назад был утвержден список так называемого "творческого контента для выборов".