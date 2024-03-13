В Китае взорвался ресторан: СМИ сообщают о жертвах и публикуют кадры разрушений

По словам местных жителей, из-за взрыва дрожали дома

Неподалеку от столицы Китая произошел взрыв в местном ресторане. По меньшей мере погибли два человека, еще 26 получили ранения.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на СМИ Китая. Взрыв раздался в 8 утра по местному времени (02:00 по Киеву).

Взрыв произошел в ресторане, который расположен в китайской провинции Хэбэй, что к востоку от Пекина. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. Но точное место утечки не установлено. Из-за взрыва также разрушено 4-этажное здание, на первом этаже которого и был расположен ресторан. Еще три постройки через дорогу серьезно повреждены: стекла разбиты, а вывески магазинов повреждены. Также разбиты автомобили, припаркованные рядом.

В сети делятся фото и виде с места взрыва. На кадрах видно, что в небо из здания кафе вырвался огненный шар, а затем повалил густой дым. На место сразу же прибыли спасатели, которым к полудню по китайскому времени (06:00 по Киеву) удалось потушить пожар.

Жители близлежащих домов рассказали, что рано утром услышали громкий хлопок и почувствовали, как их дома дрожат. Экстренные службы эвакуировали жильцов в радиусе 500 метров от места происшествия.

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