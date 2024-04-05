В Италии заговорили о диалоге Украины и РФ и "справедливом мире"

Коммуникация между странами должна "создать условия для справедливого мира"

В пятницу, 5 апреля, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что диалог между Украиной и Россией должен оставаться открытым. Даже несмотря на полномасштабное вторжение.

Об этом пишет The Guardian, цитируя министра. По его словам, Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину, но каналы диалога должны быть открыты.

"Хотя Российская Федерация вторглась в суверенную страну, и по этой причине Италия и Франция всегда поддерживают и будут поддерживать Украину, важно (…) чтобы каналы конфронтации и диалога также оставались открытыми ", – сказал Гвидо Крозетто.

Как пишет издание, в начале недели министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским минобороны Сергеем Шойгу. В ходе которой Париж осудил "агрессивную войну" России в Украине.

И впоследствии Франция опровергла заявления РФ о том, что она якобы выразила готовность обсудить возможные мирные переговоры во время разговора министров обороны двух стран.

В четверг, 4 апреля, Гвидо Крозетто после разговора с министром ВС Франции, добавил, что "жесткая и критическая" коммуникация важна для прекращения российских атак. Она должна "создать условия для справедливого мира".

Ранее "Телеграф" писал, что Германия срочно ищет Patriot для Украины.