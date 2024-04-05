В Італії заговорили про діалог України та РФ і "справедливий мир"

Комунікація між країнами повинна "створити умови для справедливого миру"

У п'ятницю, 5 квітня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що діалог між Україною та Росією має залишатися відкритим. Навіть попри повномасштабне вторгнення.

Про це пише The Guardian, цитуючи міністра. За його словами, Італія та Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, але канали діалогу мають бути відкритими.

"Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія та Франція завжди підтримують і будуть підтримувати Україну, важливо (…) щоб канали конфронтації та діалогу також залишалися відкритими", – сказав Гвідо Крозетто.

Як пише видання, напочатку цього тижня міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з російським міноборони Сергієм Шойгу. У ході якою Париж засудив "агресивну війну" Росії в Україні.

І згодом Франція спростувала заяви РФ про те, що вона нібито висловила готовність до обговорення можливих мирних переговорів під час розмови міністрів оборони двох країн.

У четвер, 4 квітня, Гвідо Крозетто після розмови з міністром ЗС Франції, додав, що "жорстка і критична" комунікація є важливою для припинення російських атак. Вона повинна "створити умови для справедливого миру".

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина терміново шукає Patriot для України.