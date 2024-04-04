Украина и Франция готовы к переговорам с Кремлем? У Макрона резко отреагировали на заявление России

Между главами оборонных ведомств впервые с 2022 года произошел диалог

После телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в России вдруг заявили, что Париж выразил готовность обсуждать возможные мирные переговоры. В то же время Франция отрицает заявление страны-агрессора.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, в ходе разговора якобы была отмечена "готовность к диалогу по Украине". Об этом пишет Reuters.

По мнению Шойгу, отправной точкой дня начала обсуждений могли стать переговоры между Украиной и Россией в Турции в 2022 году, которые тогда закончились ничем. Однако Париж и вовсе отрицает готовность к переговорам.

"Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-либо подобному", — сказал источник во французском правительстве.

Как сообщается во французском отчете о разговоре, первом с октября 2022 года и инициированном Парижем, что речь шла о повышенной террористической угрозе после нападения в Москве, ответственность за которое взяла на себя ИГИЛ-К, филиал "Исламского государства".

В то же время в российском заявлении говорится, что всякая идея проведения встречи в Швейцарии по достижению мира в Украине "бессмысленна", если она будет проходить без участия России. Киев предложил провести "всемирный саммит", но звать Россию не намерен.

Отмечается, что в последние месяцы отношения между Россией и Францией ухудшились, когда Париж усилил поддержку Украины. Речь в частности идет о подписании двустороннего долгосрочного соглашения по безопасности и обещании отправить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кремле дерзко отреагировали на условия переговоров Украины и России, которые озвучил президент Владимир Зеленский.