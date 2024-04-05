Кто-то снова бомбит Приднестровье: сообщается об атаке дронов рядом с границей Украины (видео)

Неизвестный дрон якобы ударил по воинской части

В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) снова раздался взрыв на военном объекте. После мартовского прилета по вертолету местные "власти" снова заявили об атаке дронов.

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на официальные данные. По их информации, "атака" произошла в 14:35 по местному времени. Неизвестный дрон якобы ударил по воинской части "министерства обороны" ПМР в Рыбницком районе. Пропагандисты говорят, что эта воинская часть находится всего в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в сообщении.

При этом, стоит отметить, что саму радиолокационную станцию с "незначительными повреждениями" пропаганда не показывает. Зато показывает сам полет дрона и воронку от взрыва.

Кто снова атаковал ПМР непонятно, но важно заметить, что на взрыв, который там произошел 17 марта, уничтожив вертолет, например, в Молдове отреагировали жестко.

" Инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет ", — говорили власти соседней страны.

А в ISW посчитали, что за атакой может стоять Россия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в истории с загадочными взрывами в Приднестровье появилась неожиданная версия.