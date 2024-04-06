Почему в Приднестровье в очередной раз прилетают дроны: в ГУР МО объяснили, какая у этого цель

Есть силы, очень заинтересованные в дестабилизации Молдовы, их все знают

Заявление так называемой "Приднестровской молдавской республики" (ПМР) об атаке дрона на воинскую часть на этой территории – обычная провокация, как и прошлая атака на вертолет. Украина к атаке не причастна и не стала бы тратить дроны на подобную атаку.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному". Он напомнил, что это уже не первая провокация, к которой привлечена ПМР, и объяснил, чего пытаются достичь ее организаторы.

"В целом можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки "ПМР" к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", — сказал он.

Как писал "Телеграф", 5 апреля в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) снова раздался взрыв на военном объекте. После мартовского прилета по вертолету местные "власти" вновь заявили об атаке дронов.

17 марта по военной базе вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровье был нанесен удар неизвестного беспилотника. Пока ответственность за инцидент никто на себя не взял. Впрочем, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, за провокацией стоит Россия.