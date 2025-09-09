Укр

Отец был фашистом во время правления Муссолини: что известно о родителях Джорджо Армани

Наталья Дума
Джорджо Армани не из богатой семьи
Джорджо Армани не из богатой семьи. Фото Getty Images

Детство Армани пришлось на период Второй мировой войны

Джорджо Армани — итальянский дизайнер одежды и аксессуаров и основатель модного дома Giorgio Armani, скончавшегося 4 сентября на 92-м году жизни. Его лейбл стал символом изысканности и стиля, но за блестящим "фасадом" скрывается история мальчика из провинции, детство которого прошло в условиях Второй мировой войны.

Он не вырос в богатой семье, его мама и отец были простыми людьми. "Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Джорджо Армани.

Что известно о родителях Джорджо Армани

Мать и отец будущего дизайнера были типичными для того времени людьми. Отец Уго Армани был членом фашистской партии, что не было странным во время правления в Италии Бенито Муссолини. В книге Ренаты Молхо Giorgio Armani: A Biography отмечается, что Уго Армани работал в транспортной компании, где не занимал высоких должностей, а его жизнь оборачивалась вокруг семьи.

Мать Джорджо, Мария, была домохозяйкой. Она ухаживала за домом и тремя детьми — Джорджо, старшим братом Серджо и младшей сестрой Розанной.

Детство Армани пришлось на годы Второй мировой войны. Город Пьяченца, откуда родом Джорджо, как и многие другие итальянские населенные пункты, страдал от бомбардировок. Когда он был еще ребенком, рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд. Джорджо получил сильные ожоги и провел несколько месяцев в больнице, после чего у этого появилась мечта стать врачом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому достанется миллиардная империя Джорджо Армани. Ежегодно бренд Армани приносит 2,3 млрд (2,7 млрд долларов США), а состояние дизайнера оценили в 12 млрд долларов.

