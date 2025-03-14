За четыре года не поставили памятник: как сейчас выглядит могила отца Вакарчука

Иван Вакарчук был министром образования и науки Украины

Иван Вакарчук – физик-теоретик, бывший ректор Львовского университета и экс-министр образования и науки Украины. Для многих он более известен как отец лидера группы "Океан Эльзы" и экснардепа Святослава Вакарчука. К сожалению, его сердце перестало биться 4 апреля 2020 года. Похоронили Заслуженного деятеля науки и техники Украины на Лычаковском кладбище.

На месте захоронения бывшего министра через четыре года после его смерти так и не появился памятник. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Ивана Вакарчука.

Что известно об Иване Вакарчуке

В 1990 году Иван Вакарчук был избран ректором Львовского университета, занимая этот пост до 2007 года, а позже с 2010 по 2013 годы. Под его руководством университет претерпел значительные реформы и модернизацию. С 2007 по 2010 он занимал должность министра образования и науки Украины, где инициировал внедрение внешнего независимого оценивания (ВНО) для борьбы с коррупцией и повышения качества образования.

Вакарчук внес значительный вклад в физику как науку. Он опубликовал более 240 научных работ. Он также являлся главным редактором журнала "Мир физики".

Где похоронен и как выглядит могила

Не стало физики на 74-м году жизни. Официальная причина смерти не сообщалась, однако известно, что в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Похоронили отца Святослава Вакарчука на Лычаковском кладбище — кладбище, где обрели вечный покой многие выдающиеся украинцы. Его могила скромно оформлена: на деревянной подставке — портрет Вакарчука. На месте захоронения много живых цветов и вазонов. Могила огорожена.

Фото: Главком

Фото: Главком

В честь Ивана Вакарчука названа кафедра теоретической физики Львовского университета. На здании этого учебного заведения установлена мемориальная доска.

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