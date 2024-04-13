Алюминий, никель и медь: США и Великобритания ввели новые санкции против России

В то же время не запрещено покупать металлы, которые уже есть на биржах, чтобы предотвратить сбои на рынках

США и Великобритания ввели новые санкции против российского террористического режима, направленные на ограничение доходов России от экспорта важных металлов – алюминия, меди и никеля. Отныне импорт российских алюминия, меди и никеля в Соединенные Штаты запрещен, а также запрещено использовать эти металлы на мировых биржах металлов и во внебиржевой деривативной торговле в случае, если они имеют российское происхождение.

Об этом сообщило Министерство финансов США, подтвердило Министерство финансов Великобритании. Запрещается, кстати, импорт металлов, произведенных 13 апреля 2024 года или позже; металлы, произведенные до этой даты, могут импортироваться и продаваться на биржах.

"Наши новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжат нацеливаться на доходы, которые Россия может получить, чтобы продолжать свою жестокую войну против Украины", – прокомментировала запрет министр финансов США Джанет Йеллен.

Дополнительным решением Минфина США также запрещены экспорт, реэкспорт, продажа или поставка гарантийных услуг на российские металлы, произведенные после 13 апреля 2024 года и их предоставление российским гражданам. Аналогичным образом запрещены услуги по приобретению металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года или после этой даты, в рамках физического расчета по контракту на дериватив. Таким образом, самые известные в мире Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа уже не смогут принимать на продажу новые российские алюминий, никель и медь. Это должно нанести российскому режиму ущерб в 40 млрд долларов США.

В то же время не запрещено покупать металлы, которые уже есть на биржах, чтобы предотвратить сбои на рынках. Под ограничения не попали титан и металлы платиновой группы (платина и палладий), которые тоже приносят немалые доходы России.

Впрочем, уже давно не секрет, что россияне обходят санкции во многих областях. К примеру, в сфере производства боеприпасов. В российских ракетах и беспилотниках, которыми террористы утром 22 марта атаковали Украину, было не менее 300 типов различных иностранных компонентов, а их общее количество составляло более 7,5 тысячи единиц. Все они попали в Россию, несмотря на санкции, введенные западными державами.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обходят санкции через "крипту" и СМИ выяснили, как им это удается.