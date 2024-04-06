Пусть не летают на Запад: Украина потребует от ЕС новых санкций против России

Такой шаг создаст большие логистические проблемы для российского бизнеса и армии.

Украина предложила Европейскому союзу ввести новые санкции против России. Речь идет о запрете на авиационный транзит любого типа в Россию и Беларусь; из-за такого запрета российские туристы и российский бизнес больше не смогут использовать воздушное пространство ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире Национального телемарафона. По его словам, подобный шаг создаст большие логистические проблемы для российского бизнеса, для российской армии, а также для обычных россиян.

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России… Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", – сказал он.

Напомним, что Украина тем временем начала переговоры по возобновлению пассажирских перелетов с Управлением гражданской авиации Израиля. По словам министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, о сроках возобновления пассажирских авиаперевозок говорить еще рано.

Ранее генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец говорил о том, что пассажирские перевозки в Украине могут быть возобновлены до конца 2024 года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что еще весной 2023 года в Европе говорили о том, что возобновить полеты над Украиной, Россией и Беларусью в ближайшее время не удастся. В Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроля) прогнозировали, что ограничения на перелеты снимут в 2029 году.