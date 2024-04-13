Война на пороге: войска Израиля приведены в полную боевую готовность

Угроза масштабных обстрелов растет

На фоне роста напряжения на Ближнем Востоке войска Израиля были приведены в полную боевую готовность. Соседняя Иордания в свою очередь решила закрыть воздушное пространство.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что из-за угрозы нападения Ирана израильтянам следует прислушиваться к любым приказам, которые могут быть отданы командованием тыла. Его слова приводит Sky News.

Спикер АОИ Даниель Хагари в свою очередь отметил, что армия приведена в состояние полной боевой готовности, а десятки самолетов готовы быть поднятыми в воздух в любой момент. Школьные поездки и другие молодежные мероприятия, запланированные на ближайшие дни, были запрещены командованием тыла.

На фоне этого Галлант и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры, после которых стало известно, что США готовы оказать полную поддержку в случае нападения Ирана или любых его марионеток в регионе.

Кроме того, министр обороны Израиля провел экстренное совещание с командным составом Вооружённых сил, на котором отметил, что США и другие союзники предоставили стране "новые возможности" для защиты от нападения Ирана.

В сети при этом появились сообщения о том, что Израиль также поднял в воздух "самолет судного дня", в котором должно находиться высшее руководство страны в случае серьезной угрозы для их жизни. Стоит отметить, что этот самолет еще ни разу не использовался по назначению.

Израиль и Иордания объявили о закрытии воздушного пространства, а в Иране приостановил работу аэропорт Тегерана.

Как известно, в понедельник, 1 апреля, по зданию консульства Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате удара погибли несколько сотрудников посольства, а также бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который также является командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также два его помощника.

После этого западные разведки сообщили, что Иран готовит ответный удар, который может включать применение сотен ракет и беспилотников.