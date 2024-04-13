Угроза войны между Ираном и Израилем растет: Байден экстренно собрал силовой блок, а арабское СМИ назвало дату начала конфликта

Иран приготовил к удару около 100 ракет

Президент США Джо Байден сократил поездку на выходные в свой дом на пляже в штате Делавер, чтобы вернуться в Белый дом. Ему было необходимо вернуться, учитывая, как обостряются события на Ближнем Востоке.

В этом отношении президент США проконсультируется со своей командой национальной безопасности. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что администрация американского лидера была в состоянии повышенной готовности к возможному ответному нападению со стороны Ирана или его приспешников после того, как израильский удар убил высокопоставленного иранского офицера в посольстве в Сирии. Представители Белого дома не сказали, побудило ли Байдена что-либо конкретное изменить планы поездки.

"Представители США сочли угрозу со стороны Ирана реальной и жизнеспособной. В пятницу Байден заявил, что считает, что атака может произойти вскоре, в то же время призывая Иран не продлевать ее", — говорится в сообщении.

Официальные лица США также призвали Израиль не начинать тотальное нападение на город Рафах в секторе Газа, а Байден все более резко критиковал то, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну. Но Белый дом пообещал помочь Израилю предотвратить возможные репрессии со стороны Ирана.

Также глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему израильскому коллеге Йоаву Галанту, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана.

В то же время издание Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Иран может атаковать Израиль рано утром 14 апреля. По данным израильских СМИ, министр обороны Израиля Йоав Галант сейчас проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил.

Что предшествовало

США заметили значительное перемещение по Ирану военной техники, включая беспилотники и крылатые ракеты, предполагая, что Тегеран может готовиться к нападению на Израиль с собственной территории. По данным Соединенных Штатов, Иран готовится к запуску почти 100 крылатых ракет.

В то же время иностранные СМИ отмечают, что остается неизвестным, готовится ли Иран нанести удар с собственной территории в рамках первоначального наступления, делает ли это для сдерживания возможной контратаки Израиля или США на своей территории.

По словам одного из источников, Иран хочет совершить нападение на Израиль "значительным".

В то же время, Тегеран также хочет избежать втягивания в прямую войну с Израилем или США, и поэтому американская разведка считает, что Иран может использовать марионеточные силы для нанесения превентивного удара.

Израильские СМИ также пишут, что США перебрасывают атомный авианосец Дуайт Эйзенхауэр с группировкой в сторону Израиля, чтобы поддержать ПВО страны в случае атаки Ирана и его сателлитов. В состав группы входят 90 самолетов и вертолетов, а также ракетное вооружение, включая системы ПВО типа RIM-7 Sea Sparrow. Глава Минобороны Израиля сообщил, что США предоставило стране необходимые возможности для защиты.

Тем не менее Израиль воспринимает такую угрозу серьезно, ведь ЦАХАЛ объявил об изменениях в инструкциях Управления тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране в ближайшие дни. Также жителям страны советуют воздержаться от столпотворения.

В Израиле отмечают, что целями Ирана могут стать военные объекты, а не гражданские.

На фоне обострения ситуации и возможной эскалации иранский риал упал до исторического минимума. 13 апреля нацвалюта Ирана упала до рекордно низкого уровня в соотношении доллара – 660 000 риалов за $1.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 12 апреля, вечером с территории Ливана на север Израиля были выпущены ракеты. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.