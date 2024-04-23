В Малайзии столкнулись два военных вертолета, есть погибшие: что известно о трагическом инциденте (зрелищное видео)

Предварительно известно, что погибли 10 человек

В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе друг с другом и разбились. В результате трагического инцидента погибли 10 человек.

Об этом сообщает BBC. В сети активно распространяется видео авиакатастрофы.

Отмечается, что упали вертолеты в городе Лумут, штат Перак, где расположена военно-морская база Королевских ВМС Малайзии.

Город Лумут на карте

"Королевские военно-морские силы Малайзии подтвердили, что два вертолета, идентифицированные как модели HOM (M503-3) и Fennec (M502-6), столкнулись и впоследствии разбились во время инцидента в 9:32 утра (по местному времени — ред.)", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что один из вертолетов задел ротор другого, прежде чем оба врезались в землю. Что хорошо видно на опубликованных видео.

Также отмечается, что один из вертолетов, HOM M503-3 с семью людьми на борту, упал на беговую дорожку. Другой, Fennec M502-6, перевозивший остальных трех жертв, врезался в плавательный бассейн неподалеку.

"Гибель всех жертв была подтверждена на месте, а останки были отправлены в военный госпиталь [Лумута] для идентификации", — сообщили в Королевском флоте Малайзии.

Отмечается, что будет создана комиссия для расследования причин инцидента.

Ранее "Телеграф" писал, что в Гулрипшском районе оккупированной Россией Абхазии упал вертолет Ми-24. Инцидент произошел к югу от Сухума.