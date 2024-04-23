У Малайзії зіштовхнулись два військових гелікоптери, є загиблі: що відомо про трагічний інцидент (видовищне відео)

Попередньо відомо, що загинуло 10 осіб

У Малайзії два військових гелікоптери зіштовхнулись у повітрі один з один та розбились. Унаслідок трагічного інциденту загинуло 10 людей.

Про це повідомляє ВВС. У мережі активно шириться відео авіакатастрофи.

Зазначається, що впали гелікоптери у місті Лумут, штату Перак, де розташована військово-морська база Королівських ВМС Малайзії.

Місто Лумут на мапі

"Королівські військово-морські сили Малайзії підтвердили, що два гелікоптери, ідентифіковані як моделі HOM (M503-3) і Fennec (M502-6), зіткнулися і згодом розбилися під час інциденту о 9:32 ранку (за місцевим часом — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що один із вертольотів зачепив ротор іншого, перш ніж обидва врізалися в землю. Що добре видно на опублікованих відео.

Також зазначається, що один із гелікоптерів, HOM M503-3 із сімома людьми на борту, впав на бігову доріжку. Інший, Fennec M502-6, який перевозив інших трьох жертв, врізався в плавальний басейн неподалік.

"Загибель усіх жертв була підтверджена на місці, а останки були відправлені до військового госпіталю [Лумута] для ідентифікації", — повідомили в Королівському флоті Малайзії.

Зазначається, що буде створено комісію для розслідування причин інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що в Гулрипшському районі окупованої Росією Абхазії впав вертоліт Мі-24. Інцидент стався на південь від Сухума.