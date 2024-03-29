"Бумеранг никто не отменял": в "Крокус сити холл" погиб полковник ГРУ, воевавший в Украине и Таджикистане (фото, реакция сети)

Он служил в третьей отдельной бригаде специального назначения в составе Генерального штаба ВС России

В результате стрельбы во время концерта группы "Пикник" в концертном зале "Crocus City Hall", расположенном в подмосковном Красногорске, погиб 46-летний полковник российского ГРУ Тимур Мясников. Он воевал в Украине и Таджикистане.

Об этом сообщают российские СМИ и глава самарского отделения "Офицеров России" Артур Маливанчук. По его словам, последние два года Тимур Мясников якобы "уничтожал нацистов в Донбассе". За несколько дней до стрельбы в Crocus City Hall оккупант приехал в отпуск.

Полковник ГРУ пошел на концерт группы "Пикник" вместе с супругой Полиной и сыном Русланом. Когда в концертном зале началась стрельба, Мясников якобы "успел отбросить жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули".

Российское издание "Медиазона" отмечает, что первоначально Тимур Мясников числился в списках, опубликованных российским министерством чрезвычайных ситуаций, как раненый. Через три дня после пребывания в больнице Мясников погиб.

Тимур Мясников служил в третьей отдельной бригаде специального назначения в составе Генерального штаба ВС России, дислоцирующегося в городе Тольятти Самарской области. Перед отправкой на "военную службу в Украину (войну — ред)", по словам Маливанчука, Мясников отслужил в Таджикистане и Косово.

В сети люди отреагировали на смерть оккупанта. Они высказались, что карма догнала "героя".

Украинцы шутят, что Мясников удачно сходил на концерт группы "Пикник". Но и традиционно отправили на другой — " к Кобзону".

Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, в концертном зале "Crocus City Hall", расположенном в подмосковном Красногорске, произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В помещение концертного зала ворвались неизвестные люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. После этого они бросили гранату, в результате чего начался пожар.

Суд в Москве отправил под арест двух обвиняемых в стрельбе в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall. Они будут находиться под стражей до 22 мая этого года. После Мирзоева и Рачабализода в суд доставили и третьего обвиняемого 25-летнего Шамсидина Фаридуни, однако заседание по нему сразу же закрыли из-за "риска разглашения государственной тайны"

Как сообщалось ранее, после теракта в Подмосковье, где погибли по меньшей мере 143 человека, ответственность за это взяло афганское ответвление террористической организации ИГИЛ, обвиняющее Россию в убийствах мусульман.