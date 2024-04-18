В Тернополе пьяная мажорка на Лексусе устроила ДТП возле одного управления полиции, а затем припарковалась возле другого (фото)

Разбила свой автомобиль, а потом подъехала в райотдел.

В центре Тернополя нетрезвой женщине, попавшей в ДТП, выписали сразу три протокола. Она, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, разбила заднее стекло своего элитного Lexus.

Произошло это на улице Валовой в центре Тернополя. Там находится Главное управление Нацполиции Тернопольской области. Но самое интересное, что после ДТП она переехала на своем авто просто под другое управление полиции. Это райотдел, расположенный на бульваре Тараса Шевченко, 10. Об этом сообщают в патрульной полиции Тернопольской области.

Водитель рассказала патрульным полицейским, что наехала на препятствие на улице Валовой. После этого она переместила свою машину на соседнюю улицу. Патрульные сразу заметили у женщины признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить осмотр на состояние опьянения в категорической форме.

Поэтому инспекторы оформили сразу три протокола за ее действия. Это протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение ПДД, что повлекло за собой ДТП, а также постановление по статье 125 КУоАП — другие нарушения ПДД.

Ранее "Телеграф" писал, что расследование дела нардепа Николаенко, сбившего девушку насмерть, завершено. Народный избранник систематически привлекался к административной ответственности патрульной полицией за превышение скорости.