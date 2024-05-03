Российские военные зашли на базу США в Нигере: что происходит в стране

Военные управляющие Нигером, попросили Штаты вывести из страны почти 1000 военнослужащих

Российские военнослужащие вошли на американскую авиабазу в столице Нигера Ниамее, расположенную около международного аэропорта имени Амани Диори. На ее территории еще остаются американские военнослужащие.

Это произошло после того, как хунта Нигера приняла решение изгнать американские войска из страны. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

Военные офицеры, управляющие Нигером, обратились к США с просьбой о выведении из страны почти 1000 военнослужащих. При этом до переворота в 2023 году эта западноафриканская страна была ключевым партнером Вашингтона в борьбе с повстанцами, убившими тысячи людей и заставившими миллионы покинуть свои дома.

По словам высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, говорившего на условиях анонимности, российские войска не смешиваются с американскими. Россияне используют отдельный ангар на авиабазе 101.

В статье отмечается, что из-за такого шага россиян, военные США и РФ оказались в непосредственной близости. Это происходит на фоне все более ожесточенного военного и дипломатического соперничества между странами из-за войны в Украине. Кроме того, такое положение дел поднимает вопрос о дальнейшей судьбе американских объектов в Нигере после вывода войск США. При этом чиновник оценил ситуацию как "не самую лучшую, но в краткосрочной перспективе управляемую".

По его словам, власти Нигера сообщили администрации президента США Джо Байдена, что в стране будут находиться около 60 российских военных. Однако чиновник не смог подтвердить эту цифру.

После того как в ряде африканских стран в результате переворотов к власти пришли группы, стремящиеся дистанцироваться от западных правительств, США и их союзники были вынуждены вывести оттуда свои войска. Так, недавно американские войска покинули Чад, а французские — Мали и Буркина-Фасо.

В свою очередь Россия пытается укрепить отношения с африканскими странами. Она позиционирует себя, как дружественную страну без колониального багажа на континенте.

Нигер попросил США вывести свои войска из страны после встречи в Ниамее в середине марта. На ней высокопоставленные американские чиновники выразили беспокойство ожидаемым прибытием российских войск. Также они заявили об обеспокоенности в связи с тем, что Иран ищет в Нигере сырье, в том числе уран.

По словам чиновника, в Нигер был направлен американский генерал. В его задачи входит организация профессионального и ответственного вывода войск. Хотя пока нет решения о будущем американских войск в Нигере, собеседник издания рассказал, что по плану они должны вернуться на базу Африканского командования США в Германии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему после военного переворота в Нигере на улицах внезапно появились цвета русского флага и люди с плакатами "Да здравствует Путин".