Російські військові зайшли на базу США у Нігері: що відбувається в країні

Військові, що керують Нігером, попросили Штати вивести з країни майже 1000 військовослужбовців

Російські військовослужбовці увійшли на американську авіабазу в столиці Нігера Ніамеї, розташовану біля міжнародного аеропорту імені Амані Діорі. На її території ще лишаються американські військовослужбовці.

Це сталося після того, як хунта Нігера вирішила вигнати американські війська із країни. Про це повідомив Reuters, посилаючись на високопоставленого представника Пентагону.

Військові офіцери, які керують Нігером, звернулися до США з проханням вивести з країни майже 1000 військовослужбовців. При цьому до перевороту в 2023 році ця західноафриканська країна була ключовим партнером Вашингтона у боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей і змусили мільйони залишити свої будинки.

За словами високопоставленого представника американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності, російські війська не змішуються з американськими. Росіяни використовують окремий ангар на авіабазі 101.

У статті зазначається, що через такий крок росіян військові США та РФ опинилися в безпосередній близькості. Це відбувається на тлі все більш запеклого військового та дипломатичного суперництва між країнами через війну в Україні. Крім того, такий стан справ порушує питання про подальшу долю американських об’єктів у Нігері після виведення військ США. При цьому чиновник оцінив ситуацію як "не найкращу, але в короткостроковій перспективі керовану".

За його словами, влада Нігеру повідомила адміністрацію президента США Джо Байдена, що в країні перебуватиме близько 60 російських військових. Проте урядовець не зміг підтвердити цю цифру.

Після того, як у ряді африканських країн внаслідок переворотів до влади прийшли групи, які прагнуть дистанціюватися від західних урядів, США та їхні союзники були змушені вивести звідти свої війська. Так, нещодавно американські війська залишили Чад, а французькі — Малі та Буркіна-Фасо.

Своєю чергою, Росія намагається зміцнити відносини з африканськими країнами. Вона позиціонує себе як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Нігер попросив США вивести свої війська з країни після зустрічі в Ніамеї у середині березня. На ній американські високопосадовці висловили занепокоєння очікуваним прибуттям російських військ. Також вони заявили про стурбованість у зв’язку з тим, що про те, що Іран шукає в Нігері сировину, зокрема уран.

За словами чиновника, до Нігеру було направлено американського генерала. До його завдань входить організація професійного та відповідального виведення військ. Хоча поки що немає рішення про майбутнє американських військ у Нігері, співрозмовник видання розповів, що за планом, вони мають повернутися на базу Африканського командування США в Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому після військового перевороту в Нігері на вулицях раптово з’явилися кольори російського прапора і люди з плакатами "Хай живе Путін".