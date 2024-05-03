Подлая, но эффективна технология: как аналогия с оккупантами позволяет уничтожать репутацию оппонентов. Анализ эксперта

Один из самых эффективных видов манипуляций общественным мнением в отношении оппонента – это системно и публично ставить его в один ряд с теми, кого ненавидит общество. Сейчас для всех украинцев это россияне, и мы видим, как часто в медиа тех, кто чем-то не нравится, сравнивают с оккупантами. Если учитывать рациональность аргументов, то часто это более чем неконструктивно, но все же действенно. Эту тенденцию заметила и эксперт Алена Яхно, о чем рассказала в своем посте.

"Когда люди видят конструкцию "кто-то = р*сня", то триггер срабатывает моментально и по всем этим эмоциям гнева и возмущения никто уже не будет рационально анализировать аргументы", — пишет эксперт.

В качестве примера Алена Яхно приводит публикацию известного украинского историка по девелоперскому проекту на юге Киева – в урочище Китаев. Текст максимально насыщен эпитетами с яркой негативной окраской "позор государства", "современные оккупанты", а также приравнивает проект, имеющий все разрешения, а также положительные решения ряда судов, к действиям советской диктатуры.

"Эпитеты подобраны максимально эмоционально, чтобы у читателей не осталось сомнений: девелоперский проект рядом с памятником — зло хуже резни в Буче, уничтожения Мариуполя или подрыва Каховской дамбы", — говорится в ее сообщении.

Анализируя текст, эксперт отмечает, что за перенасыщенностью манипуляций скрывается отсутствие фактажа. Того, который действительно мог бы убедить критически мыслящую аудиторию. Ранее Алена уже писала о ситуации с Китаевым, в частности об инвесторе, который — цитируем: "Хочет все расчистить и восстановить рядом с достопримечательностью. Создать неподалеку туристический хаб, чтобы привлекать больше людей к уникальному для всей Европы комплексу. И об оре выше гор от некоторых активистов, выбирающих чащу и стагнацию, "но ничего не трогайте". Хотя саму историческую территорию никто, конечно, трогать не будет, только ее окрестности".

В подтверждение того, что девелоперский проект не угрожает памятке, существует проект охранных зон, утвержденный в 2008 году Госслужбой национального культурного наследия. Согласно ему арендованные участки — вне достопримечательности. Так что оснований для последующих манипуляций и подогрева общественного мнения просто нет.

Алена Яхно отмечает, что подобная техника все чаще появляется в социальных медиа для уничтожения репутации определенных игроков и формирования предубеждения общества, не давая ему разобраться в ситуации рационально.