Дороги и мосты разрушены, множество погибших и пострадавших: Бразилию накрыло мощное наводнение (видео)

Под угрозой обрушения сейчас находится плотина в городе Бенту Гонсалвес

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул в результате сильных дождей и наводнений погибли 57 человек. Еще почти 70 местных жителей считаются без вести пропавшими.

Природная катастрофа привела к тому, что почти две трети из 497 городов штата пострадали от сильных дождей. Более 32 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что наводнения разрушили дороги и мосты, а также спровоцировали оползни и частичный обвал дамбы на малой гидроэлектростанции. Кроме того, под угрозой обрушения сейчас находится плотина в городе Бенту Гонсалвес.

"В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, озеро Гуайба вышло из берегов, затопив улицы. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы на неопределенный срок", — говорится в материале.

Фото: HindustanTimes

Дожди ожидаются в северных и северо-восточных регионах штата до воскресенья, однако объем осадков снижается и должен быть значительно ниже пика. Тем не менее уровень воды в реках должен оставаться высоким в течение нескольких дней.

"Риу-Гранди-ду-Сул находится на географическом стыке тропической и полярной атмосферы, что создало погодные условия с периодами сильных дождей и засух. Местные ученые считают, что эта ситуация усиливается из-за изменения климата", — пишет Reuters.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года в результате сильных дождей в ОАЭ и Омане погибли по меньшей мере 18 человек.