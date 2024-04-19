Сотни элитных авто ушли под воду в результате наводнения в ОАЭ и Омане (фото, видео)

Размер ущерба пока трудно оценить

По меньшей мере, 19 человек погибли в результате мощных ливней и наводнения в ОАЭ и Омане. В результате наводнения плыло все, что находилось на улицах — мусорные баки, машины и даже самолеты.

Мощные осадки закончились в среду, но вода с улиц городов сходит медленно. Между тем, сотни люксовых автомобилей остаются под водой в паркингах, на стоянках и улицах городов ОАЭ и Омана. В частности, соответствующие видео публикуют в Сети.

Сотни, если не тысячи дорогих авто затоплены. Волшебным образом, как это часто бывает после наводнений в США или Канаде, такие машины затем продаются в Украине как бы без намека на то, что они были затоплены. Такие авто часто списываются страховщиками и продают с аукциона по дешевке.

Как распознать авто-утопленник?

Машины, которые плавали, обычно имеют такие симптомы как плесень и затхлый запах в салоне авто. Посидите несколько минут в закрытом салоне – вы точно его почувствуете. Если нет, осмотрите труднодоступные места – загляните под сиденья, подлокотники, между подушками, в швах. Пройдитесь по всем закрытым зонам.

Проанализируйте регион, в котором вы приобретаете машину. Просмотрите недавние новости — не было ли наводнений, подтоплений и проливных дождей. Если вы нашли такие сведения в Интернете, то высока вероятность, что авто плавало. Если автомобиль долго был в воде, особенно соленой или грязной, на лакокрасочном покрытии кузова могут появиться разводы.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о симптомах, указывающих на затопленный автомобиль. Есть несколько специфических проблем, указывающих на это.