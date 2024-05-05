Дороги та мости зруйновані, безліч загиблих та постраждалих: Бразилію накрила потужна повінь (відео)

Під загрозою обвалення зараз знаходиться гребля у місті Бенту Гонсалвес

У бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул внаслідок сильних дощів і повеней загинули 57 людей. Ще майже 70 місцевих жителів вважаються зниклими безвісти.

Природна катастрофа призвела до того, що майже дві третини із 497 міст штату постраждали від сильних дощів. Понад 32 тисячі людей були змушені залишити свої будинки. Про це пише Reuters.

Зазначається, що повені зруйнували дороги та мости, а також спровокували зсуви та частковий обвал дамби на малій гідроелектростанції. Крім того, під загрозою обвалення зараз знаходиться гребля у місті Бенту Гонсалвес.

"У Порту-Алегрі, столиці штату Ріу-Гранді-ду-Сул, озеро Гуайба вийшло з берегів, затопивши вулиці. Міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив усі рейси на невизначений термін", — йдеться у матеріалі.

Фото: HindustanTimes

Дощі очікуються в північних і північно-східних регіонах штату до неділі, проте обсяг опадів знижується і має бути значно нижчим від піку. Проте рівень води у річках має залишатися високим протягом кількох днів.

"Ріу-Гранді-ду-Сул знаходиться на географічному стику тропічної та полярної атмосфери, що створило погодні умови з періодами сильних дощів і посух. Місцеві вчені вважають, що ця ситуація посилюється через зміну клімату", — пише Reuters.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2024 року внаслідок сильних дощів в ОАЕ та Омані загинули щонайменше 18 людей.