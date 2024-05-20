Покушение на премьера Словакии: не исключается, что нападавший имел сообщников

Министры обороны и внутренних дел Словакии не исключают такой вариант

В правоохранительных органах Словакии не исключают, что стрелявший в премьер-министра страны Роберта Фицо 71-летний Юрай Цинтула имел сообщников, задачей которых было помогать ему. Через два часа после покушения кто-то "зачистил" социальные сети Цинтулы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай, пишет Denník N. Он отметил, что неизвестный или неизвестные полностью удалили все переписки Цинтулы в социальной сети Facebook, а затем удалили сам учетный профиль.

"Но удалил их не он сам и, пожалуй, не его жена. Есть версия, что преступник принадлежал к определенной группе людей, которые, возможно, вербовали и поддерживали друг друга для совершения этого преступления", – сказал он.

Такую же версию поддерживает министр обороны страны Роберт Калиняк. По его словам, легко предположить, что нападающий действовал не по собственному усмотрению, а с помощью других лиц.

Ранее "Телеграф" писал, что в Фицо стрелял писатель Юрай Цинтула. Для этого он использовал свой пистолет. Нападающий объяснил, что стрелял в Фицо из-за политики. 71-летний мужчина был не согласен с действиями и решениями властей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток сделал предположение, что покушение на Фицо могло быть совершено по политическим мотивам.