Замах на прем'єра Словаччини: не виключається, що нападник мав спільників

Міністри оборони та внутрішних справ Словаччини не виключають такого варіанту

У правоохоронних органах Словаччини не виключають, що 71-річний Юрай Цинтула, який стріляв у прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, мав спільників, завданням яких було допомагати йому. Через дві години після замаху хтось "зачистив" соціальні мережі Цинтули.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай, пише Denník N. Він зазначив, що невідомий чи невідомі повністю видалили усі листування Цинтули у соціальній мережі Facebook, а потім видалили сам обліковий профіль.

"Але видалив її не він сам і, мабуть, не його дружина. Є версія, що злочинець належав до певної групи людей, які, можливо, вербували і підтримували один одного для скоєння цього злочину", – сказав він.

Такої ж версії дотримується міністр оборони країни Роберт Каліняк. За його словами, легко припустити, що нападник діяв не на власний розсуд, а за допомоги інших осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що у Фіцо стріляв письменник Юрай Цінтула. Для цього він використав власний пістолет. Нападник пояснив, що стріляв у Фіцо через політику. 71-річний чоловік був незгоден з діями та рішеннями влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток зробив припущення, що замах на Фіцо міг бути скоєний з політичних мотивів.