"Це сором": Ердоган різко висловився на адресу Євробачення та переможця конкурсу

Він назвав зниження народжуваності в Туреччині "екзистенційною загрозою" і "катастрофою" для країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував конкурс Євробачення. Він звинуватив захід у нібито заохоченні до "нейтралізації статі" та загрозі традиційній сім’ї.

Про це пише The Guaradian. Він назвав учасників конкурсу "троянськими конями соціальної корупції" і сказав, що його уряд мав рацію, не допускаючи Туреччину до конкурсу з 2012 року.

Ердоган, вочевидь, мав на увазі швейцарських співаків Nemo, які перемогли на Євробаченні цьогоріч. 24-річні Nemo стали першими небінарними переможцями конкурсу.

"На таких заходах неможливо зустріти нормальну людину. Ми розуміємо, яке правильне рішення ми прийняли, утримавши Туреччину від цієї ганебної конкуренції протягом останніх 12 років", — сказав Ердоган, чий уряд останніми роками став менш толерантним до прав ЛГБТК.

Ердоган назвав зниження народжуваності в Туреччині "екзистенційною загрозою" і "катастрофою" для країни.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня відбувся 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024. За перемогу боролися представники 25-ти країн. Перше місце зайняв представник Швейцарії Nemo з піснею з піснею "The Code", який був беззаперечним лідером букмекерів.

"Телеграф" розповідав, що Україна посіла третє місце на цьому конкурсі.