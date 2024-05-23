Восстание в Новой Каледонии? Почему Макрон приехал на заморскую территорию Франции и что там происходит

Новая Каледония — это территория, принадлежащая Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 23 мая, прибыл утром с визитом в Новую Каледонию, чтобы ускорить возобновление порядка после недели насилия.

Об этом пишет AP. Отмечается, что в Новой Каледонии 13 мая на политической подоплеке вспыхнули беспорядки.

"Я хочу поддержать людей, чтобы мир, спокойствие и безопасность могли быть восстановлены как можно быстрее", — сказал Макрон, выходя из самолета, добавив, что прибыл с "большим уважением и скромностью".

Заметим, что Новая Каледония – это территория, принадлежащая Франции, но удаленная от нее, ведь находится возле Австралии. Она имеет особый статус.

Почему вспыхнули беспорядки?

На прошлой неделе, 13 мая, часть коренных жителей архипелага, канаков, начала протестовать против принятого парламентом в Париже закона. На фоне этого протесты переросли в беспорядки. По вышеуказанному закону на выборах право голоса получают приезжие из Франции, прожившие в Новой Каледонии более 10 лет.

Поэтому канаки, которых примерно 40% из 270-тысячного населения Новой Каледонии, опасаются, что из-за этого снизится их политический вес. Протесты населения переросли в беспорядки, в ходе которых были убиты шесть человек. По данным СМИ, трое из них канаки, были застрелены отрядами самообороны других этнических общин.

Для урегулирования беспорядка Франция направила в Новую Каледонию подкрепление из 1050 жандармов. Поэтому с начала недели ситуация стала немного спокойнее, но полное восстановление порядка еще не достигнуто.

В ходе этих беспорядков Австралия и Новая Зеландия начали эвакуировать своих граждан и других иностранцев из столицы Новой Каледонии, Нумеа.

Между тем, некоторые политики этой страны призывают Макрона временно приостановить работу с законом, а также отменить или приостановить избирательную реформу в Новой Каледонии.

Заметим, что Новая Каледония расположена в Тихом океане примерно в 1300 км к востоку от Австралии и в 2000 км к северу от Новой Зеландии. В 1853 году она была присоединена к французской колониальной империи. В 1946 году получила статус заморской территории, и все ее жители, включая канаков, получили гражданство Франции.

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