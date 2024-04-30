Франция начинает строительство нового авианосца: уже выделили сотни миллионов евро

Франция хотела начать строительство авианосца в 2015 году, но тогда проект сочли слишком дорогим

Франция намерена заменить свой единственный авианосец "Шарль де Голль" на авианосец нового поколения (PANG). Для этого она уже выделила 600 миллионов евро на закупку ядерной силовой установки.

Об этом пишет французское издание 20 Minutes. Отмечается, что авианосец будет введен в состав ВМС страны лишь в 2038 году.

"Речь идет о так называемых элементах "длительных сроков поставок", о которых уже нужно думать, даже если ввод корабля в строй запланирован только через 15 лет", — пишет издание.

Примечательно то, что "Шарль де Голль" только вышел из капитального ремонта, который закончился в начале 2024 года. Издание отмечает, что до отправки на металлолом ему еще далеко, но "преемственность уже готовится".

Новый заказ касается производства двух ядерных котельных К22, которые будут обеспечивать движение авианосца и обеспечивать его электричеством. Таким образом, они должны быть произведены к концу 2025 или к началу 2026 года.

Новый авианосец при 75 тыс. тонн водоизмещения и 300 м длины будет значительно крупнее "Шарля де Голля", водоизмещение которого 42 тыс. тонн, а длина — 261 м. Стоимость разработки и строительства на данной стадии еще не называется. Но согласно сенатскому докладу 2020 года, авианосец обойдется свыше 5 млрд евро.

Единственный авианосец Франции был заложен в 1989 году, а введен в строй лишь в 2000 году. В 2015 планировалось начать строительство еще одного корабля этого класса, но от идеи отказались из-за большой стоимости проекта.

Как сообщалось ранее, Франция готовит сделку с Сербией на поставки истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation. Для Сербии эта сделка станет крупнейшей за ее историю и будет символичным шагом к отказу от зависимости от техники российского производства.