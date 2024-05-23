Повстання у Новій Каледонії? Чому Макрон приїхав до заморської території Франції та що там відбувається

Нова Каледонія — це територія, яка належать Франції

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 23 травня, прибув вранці з візитом до Нової Каледонії, задля прискорення відновлення порядку після тижня насильства.

Про це пише AP. Зазначається, що у Новій Каледонії 13 травня на політичному підґрунті спалахнули заворушення.

"Я хочу підтримати людей, щоб мир, спокій і безпека могли бути відновлені якнайшвидше", — сказав Макрон, виходячи з літака, додавши, що прибув із "великою повагою та скромністю".

Зауважимо, що Нова Каледонія — це територія, яка належать Франції, але віддалена від неї, адже знаходиться біля Австралії. Вона має особливий статус.

Чому спалахнули заворушення?

Минулого тижня, 13 травня, частина корінних жителів архіпелагу, канаків, почала протестувати проти ухваленого парламентом у Парижі закону. На тлі цього протести переросли в заворушення. За вищевказаним законом на виборах право голосу отримують приїжджі з Франції, які прожили у Новій Каледонії понад 10 років.

Тому канаки, яких приблизно 40% із 270-тисячного населення Нової Каледонії, побоюються, що через це знизиться їх політична вага. Протести населення переросли у заворушення, у ході яких було вбито шістьох людей. За даними ЗМІ, троє з них, канаки, були застрелені загонами самооборони інших етнічних громад.

Задля урегулювання безчинства Франція надіслала до Нової Каледонії підкріплення з 1050 жандармів. Тому з початку тижня ситуація стала трохи спокійнішою, але повного відновлення порядку ще не досягнуто.

У ході цих заворушень Австралія та Нова Зеландія почали евакуювати своїх громадян та інших іноземців зі столиці Нової Каледонії, Нумеа.

Тим часом деякі політики цієї країни закликають Макрона тимчасово призупинити роботу з законом, а також скасувати чи призупинити виборчу реформу у Новій Каледонії.

Зауважимо, що Нова Каледонія розташована в Тихому океані приблизно за 1300 км на схід від Австралії та за 2000 км на північ від Нової Зеландії. У 1853 році вона була приєднана до французької колоніальної імперії. У 1946 році набула статусу заморської території, і всі її жителі, включаючи канаків, отримали громадянство Франції.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон пояснив, чому не можна виключати відправку військ в Україну.