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Как формировалась барная культура Луцка: где была пивоварня Шнайдеров и сколько сортов пива она выпускала

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Пиво пивоваренные Шнайдеров
Пиво пивоваренные Шнайдеров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сегодня на месте этой исторической пивоварни работает Луцкий спиртоводочный комбинат

В межвоенный период в Луцке активно развивалась сеть ресторанов, кафе и кнайп. Ягеллонская улица стала главной магистралью лет отдыха, где располагались многочисленные заведения, включая пивную Шнайдеров. Это заведение славилось своей репутацией и качественным пивом, что привлекало посетителей.

Луцкий историк и краевед Александр Котис поделился уникальными фактами о пивоварне Шнайдеров, основанной в XIX веке. Сегодня на ее месте работает Луцкий спиртоводочный комбинат. Эта пивоварня оказала большое влияние на развитие барной культуры в Луцке.

История пивоварни Шнайдеров

Пивоварня берет свое начало еще с 1838-го года, когда супруги Шнайдеров открыли первое предприятие. Иделя и Сруля. С того времени она уже называлась "Броварня братьев" Шнайдеров", каждый из которых владел третью предприятия. В середине 1920-х годов пивоварня Шнайдеров выпускала несколько сортов пива, среди которых Дубельтово, Экспортное и Марцово (лагер из запасов прошлогоднего солода). На предприятии работало 40 человек, и оно стало одним из крупнейших производителей пива на Волыни. Среди посетителей популярность имело Экспортовое пиво, а также разнообразные закуски, такие как темный хлеб и маринованные помидоры. Атмосфера заведения была чистой и приличной, что способствовало формированию положительного имиджа.

Бизнес имел уже большие масштабы. К примеру, Вацлав Земан имел в конце 1920 года две пивные в Луцке на улице Ягеллонской, 24 и 74, а у Шнайдеров было целых пяток.

Владельцы фирмы Chlebosłod, инвестировавшие в строительство мельницы, подняли ее на третий этаж и добавили машинный зал. К началу 1930-х годов продукция семьи Шнайдеров имела много представительств в Волынском воеводстве, только в самом Луцке их было семь. В 1936 году была запланирована реконструкция крупарни, которую выполнил архитектор Казимир Школьницкий. Этот проект был важным этапом в истории пивоварни.

Более того, пивоварня Шнайдеров стала основой для формирования улицы Фабричной, которая сохранилась до сих пор. После национализации в 1940 году на базе пивоварни был основан Луцкий спиртоводочный комбинат. В течение 1960-х годов предприятие подверглось реконструкции и модернизации, что помогло увеличить объемы производства.

Сегодня Луцкий спиртоводочный комбинат продолжает свою деятельность, демонстрируя украинскую идентичность и традиции. А история пивоварни Шнайдеров является важной частью культурного наследия Луцка, она отражает эволюцию местной барной культуры и промышленности.

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