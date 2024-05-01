Погромы, слезоточивый газ и водометы: первомайские демонстрации во Франции превратились в противостояние с полицией (видео)

Радикальные группировки начали крушить витрины магазинов и авто

Первомайские акции к Международному дню труда во французских городах Лион и Нант, а также в Париже завершились серьезными столкновениями демонстрантов и полиции. Согласно последним данным, сейчас известно о, по меньшей мере, 46 арестованных по стране. Кроме того, сообщается и о пострадавших.

Об этом сообщают разные французские СМИ, в частности телеканал BFMtv. Видео с места происшествия также публикуют очевидцы.

"В Лионе, где на акцию сошлись тысячи человек, известно уже о 17 задержанных за участие в беспорядках. Вскоре после начала демонстрации несколько сот человек, одетые в черное и с закрытыми лицами, начали крушить витрины, уличную мебель и бросаться петардами в полицию", — пишет издание.

В общей сложности на 1 мая во Франции было запланировано около 270 демонстраций. Участие в них приняли более 150 тыс. человек. В большинстве населенных пунктов митинги прошли мирно, но не в Лионе или Нанте.

Так, очевидцы сообщают, что группа радикалов, известные как BlackBloc, противостоят местной полиции. Протестующие в Лионе разгромили банк, магазин одежды "Bershka" и били витрины других общественных заведений.

Также сообщалось, что в Париже полиция проверила 478 человек. 15-х было задержано за попытку пронести на мирную акцию оружие. В частности, были изъяты кастет и нож. При этом, судя по видео, столкновений избежать не удалось.

Радикалы бросали в полицию петарды, фейерверки и стеклянные бутылки. Тогда полицейские начали оттеснять манифестантов с помощью палок. Они валили людей на землю, несколько человек получили травмы.

Когда колонна достигла площади Бастилии, правоохранители попытались разделить протестующих на группы. Они перекрыли часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад, а на площади стали бросать в толпу шашки со слезоточивым газом.

На видео демонстранты и полиция "обмениваются" петардами. Кроме того, стало известно, что радикалы в Париже подожгли один из автомобилей, а также побили витрины магазинов и окна припаркованных автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в центре Тбилиси люди вышли на митинг против "российских законов". Люди протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния", копирующего российский закон об "иноагентах" и угрожающего западному курсу Грузии.