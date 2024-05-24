Умерла самая известная миру собака-мем, ставшая лицом криптовалюты Dogecoin

Песик прожил долгую и счастливую жизнь

В Японии умерла собака породы сиба-ину по прозвищу Кабосу, персонаж популярного интернет-мема Doge. Она также была символом криптовалюты Dogecoin, которую активно продвигал Илон Маск.

О смерти питомицы сообщила ее хозяйка Ацуко Сато, воспитательница детского сада из города Сакура в Японии. По ее словам, Кабосу скончалась тихо, как будто заснула, пока она гладила ее.

В начале мая Кабосу исполнилось 18,5 года, она стала долгожителем для своего вида. Ее удивленно-насмешливая мордочка фигурировала во множестве интернет-мемов.

Кабосу попала к Сато в возрасте двух лет в 2008 году. Будущая героиня мемов жила у заводчика. Он занимался разведением сиба-ину, но обанкротился, и всех собак отдали на усыпление. Кабосу спасли волонтеры, после чего она попала к Сато.

"Темперамент Кабосу сильно отличается от типичного характера сиба-ину. Она очень мягкая и спокойная, она любит, когда ее фотографируют", — рассказывала она.

Фотография Кабосу стала вирусной примерно в 2013 году, она — одно из самых знаковых и узнаваемых изображений эпохи социальных сетей. В основу мема Doge легла фотография сиба-ину и разный текст, набранный разноцветным шрифтом Comic Sans MS.

Кабосу даже попала на 12 позицию в списке MTV "50 вещей попкультуры, за которые мы должны благодарить ее". Также в честь мема Doge была названа криптовалюта Dogecoin, а образ Кабосу стал частью изображения логотипа криптовалюты. Именно ее в свое время активно продвигал миллиардер Илон Маск. Dogecoin отдал дань уважения собаке на X, заявив, что она была "существом, которое знало только счастье и безграничную любовь".

По словам Ацуко Сато, ее собака была самой счастливой в мире, а она — самой счастливой хозяйкой. Однако два года назад Кабосу диагностировали лейкемию, она перестала ходить. Собака могла стоять только с помощью специальных ходунков, а гулять ее вывозили в коляске. Также у животного были проблемы со зрением и слухом.

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году в Сумах умерла собака, которая пострадала во время ракетного удара. За ее жизнь боролись ветеринары, но травмы оказались фатальными.