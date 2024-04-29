Корги из Украины стал моделью для статуи Елизаветы II: как он выглядит в реальной жизни
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Корги Лаки стал моделью для собаки, которая стоит на задних лапах
В Британском графстве Ратленд был открыт первый постоянный мемориал покойной королеве Елизавете II. Постамент окружают скульптуры трех собак. Как оказалось, одна из них — питомец украинки.
Бронзовый монумент установлен рядом с библиотекой в Океме. Он был открыт на 98-й день рождения покойного монарха. Об этом пишет ВВС.
Елизавета II изображена в церемониальном одеянии с диадемой Георга IV на голове, поясом Ордена Подвязки на платье. Что интересно, у ее ног находятся три собаки корги. Это была ее любимая порода.
Одной из моделей для королевских собак стал пес украинки Антонины Кириленко. Скульптор Хайвелл Претли, который изобразил королеву в окружении ее любимцев, сказал, что Лаки действительно был собачьей моделью.
Лаки родился в киевском питомнике в 2019 году. Оттуда его забрала Антонина Кириленко. А в 2020 они переехали в Лондон.
"С началом войны в Украине Лаки ходил с нами на митинги, даже собрал немного средств, которые мы перевели в Украину в приюты для животных", — говорит она.
Она также рассказала, что однажды ее супруг решил взять Лаки с собой на работу и проходя по одному из лондонских парков, их приметил
"Он как раз работал над будущей статуей королевы, имел эскизы и воображал, что вокруг монумента должны быть корги. Ему понравился наш пес и он пригласил нас в свою мастерскую позировать", — рассказывает Антонина.
Лаки стала моделью для собаки, которая стоит на задних лапах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят пять интересных заброшенных мест в Киеве. Такие места окутаны тайнами и легендами.