Корги из Украины стал моделью для статуи Елизаветы II: как он выглядит в реальной жизни

Корги Лаки стал моделью для собаки, которая стоит на задних лапах

В Британском графстве Ратленд был открыт первый постоянный мемориал покойной королеве Елизавете II. Постамент окружают скульптуры трех собак. Как оказалось, одна из них — питомец украинки.

Бронзовый монумент установлен рядом с библиотекой в Океме. Он был открыт на 98-й день рождения покойного монарха. Об этом пишет ВВС.

Елизавета II изображена в церемониальном одеянии с диадемой Георга IV на голове, поясом Ордена Подвязки на платье. Что интересно, у ее ног находятся три собаки корги. Это была ее любимая порода.

Одной из моделей для королевских собак стал пес украинки Антонины Кириленко. Скульптор Хайвелл Претли, который изобразил королеву в окружении ее любимцев, сказал, что Лаки действительно был собачьей моделью.

Лаки родился в киевском питомнике в 2019 году. Оттуда его забрала Антонина Кириленко. А в 2020 они переехали в Лондон.

"С началом войны в Украине Лаки ходил с нами на митинги, даже собрал немного средств, которые мы перевели в Украину в приюты для животных", — говорит она.

Антонина Кириленко. Фото: ВВС

Она также рассказала, что однажды ее супруг решил взять Лаки с собой на работу и проходя по одному из лондонских парков, их приметил

"Он как раз работал над будущей статуей королевы, имел эскизы и воображал, что вокруг монумента должны быть корги. Ему понравился наш пес и он пригласил нас в свою мастерскую позировать", — рассказывает Антонина.

Лаки стала моделью для собаки, которая стоит на задних лапах.

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