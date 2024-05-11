Возможны перебои с интернетом: в Starlink предупредили о проблемах со спутниками и назвали причину

Спутники находятся под сильным давлением

Спутникам Starlink Илона Маска в эти дни плохо. Все потому, что Землю накрывает самая мощная магнитная буря за два последних десятилетия. Как следствие, мы можем наблюдать не только северное сияние там, где его раньше не было, но и проблемы с электроникой.

О проблемах со спутниками сообщает издание Reuters. Ссылаются на спутниковое отделение SpaceX Илона Маска.

"Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети обеспечивать интернет-покрытие по всему миру. Из-за геомагнитного шторма, спутники находятся под сильным давлением, влияющим на их работу. Качество интернет-покрытия может ухудшиться", — пишет издание.

О давлении на спутники написал и сам Илон Маск в своей сети X (Twitter). К своему сообщению добавил инфографику, на которой изображена сила магнитной бури.

"Сейчас происходит большая геомагнитная солнечная буря. Самая большая за долгое время. Спутники Starlink находятся под сильным давлением, но пока держатся", — написал Маск.

Стоит отметить, что в настоящее время Starlink владеет 60% из примерно 7500 вращающихся вокруг Земли спутников и является доминирующим игроком в спутниковом Интернете.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что самая мощная магнитная буря принесла украинцам северное сияние. Украинцы из разных частей страны делились в сети красивыми кадрами ночного неба.