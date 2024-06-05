Ряд стран ЕС призывает начать вступительные переговоры с Украиной и Молдовой: известно, когда это может произойти

Начало переговоров о вступлении принесет дополнительную мотивацию, как Украине, так и Молдове

Некоторые страны Европейского союза требуют начать переговоры о вступлении в блок с Украиной и Молдовой до конца июня.

Об этом говорится в письме глав МИД 12 стран ЕС к бельгийской коллеге, которое располагает Euractiv. Письмо подписали министры иностранных дел Швеции, Чехии, Финляндии, Эстонии, Словакии, Румынии, Германии, Словении, Польши, Португалии, Литвы и Латвии.

Чиновники призвали председательствующую в ЕС Бельгию утвердить переговорные рамки для Украины и Молдовы, чтобы провести межправительственные конференции с двумя странами до конца июня. Такие конференции означают начало вступительных переговоров с ЕС.

Послы ЕС обсудят начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок 7 июня. При этом ЕК предоставит послам информацию о прогрессе, которого достигли страны в вопросе внедрения реформ. Представители ЕС ожидают, что у двух стран будет положительная оценка от Еврокомиссии.

"Начало переговоров о вступлении принесет дополнительную мотивацию как Украине, так и Молдове. Учитывая тяжелую ситуацию в Украине и предстоящие президентские выборы и референдум по членству в ЕС в Молдове, это повысило бы моральный дух и способствовало бы дальнейшей работе над реформами в этих странах", — отмечают главы МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что страны ЕС взбешены попытками Венгрии блокировать помощь Украине.