Будет ли Украина продлевать контракт на транзит газа с Газпромом? Министр дал четкий ответ

Украина готова к этому

Украине не будет продлевать контракт на транзит газа с российским Газпромом. Украинская газотранспортная система Украины прошла стресс-тест и готова к жизни без транзита российского газа.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Заявление прозвучало в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал министр.

Стоит напомнить, что ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что в 2024 году поставки СПГ в ЕС сократятся в том числе благодаря постепенному давлению на импортеров газа из РФ внутри союза. При этом, Герман Галущенко не упоминал, будет ли возможно продолжение транспортировки газа из России в обход контрактов с "Газпромом", упомянув о том, что страны ЕС имеют успешный опыт быстрого отказа от российского газа:

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ", — сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина может транспортировать российский газ, если об этом попросят европейские страны. По его словам, Украина может быть энергетическим хабом — хранить газ и транзитировать его.