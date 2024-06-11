"Наших дітей потрібно захищати!": Мадонна підтримала мирний саміт у Швейцарії та опублікувала щемливе відео

Зірка зі світовим ім’ям переживає за життя та здоров’я дітей

Всесвітньо відома американська виконавиця Мадонна підтримала Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15 червня. Вона виступила за те, щоб українські діти, насильно вивезені до Росії, повернулися додому.

Про це співачка написала у своєму Instagram. Мадонна підкреслила, що хоче мирного життя для дітей у всьому світі.

"Скрізь, де відбувається конфлікт, страждають діти… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві…… У цього списку немає кінця Можливо, ми не багато в чому згодні, але я молюся, щоб ми погодилися з тим, що наших дітей треба захищати! 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 000 українських дітей, які були відірвані від своїх сімей та депортовані до Росії. Я виступаю за мир для всіх дітей у всьому світі. По всьому світу. І я ніколи не зупинюся! Я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до мене", – написала зірка.

Вона опублікувала кадри війни в Україні: регулярні обстріли, діти, що плачуть, люди в укриттях. А також кадри конфліктів з інших країн, внаслідок яких страждають діти.

Нагадаємо, що мирний саміт у Швейцарії заплановано на 15 червня 2024 року. У ньому візьмуть участь представники близько 90 країн та організацій з усього світу. Однак Індія відмовилася брати участь у саміті на найвищому рівні, повідомляють ЗМІ. Китай також не прийняв запрошення, хоча США не вважають це критичним моментом.

Також "Телеграф" розповідав про те, кого направить Австралія на саміт світу до Швейцарії. Кандидат виглядає дещо дивно.